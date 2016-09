Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan-Haminan seudulla on eniten pulaa terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisista — teollisuudessa työnantajien tarpeet ja tekijöiden osaaminen eivät kohtaa TE-palveluiden julkaiseman syyskuun ammattibarometrin mukaan Kotkan-Haminan seudulla palvelualojen työpaikkojen tilanne on huonontunut edelleen muun muassa kaupan alan irtisanomisten ja yt-neuvottelujen takia. Kaasuputkihanke puolestaan on tuomassa Etelä-Kymenlaaksoon satoja uusia työpaikkoja, mikä helpottaa työttömyyttä. Katsauksen mukaan alueella kärsitään työvoimapulasta, ja ammattitaitoiset hakijat ja työpaikat eivät kohtaa. Työtehtävien edellytykset eivät usein täyty esimerkiksi puutteellisen kielitaidon takia, ammattitaito saattaa olla vanhentunutta tai koulutusrakenteet koetaan työelämän tarpeisiin nähden jäykähköiksi. Eniten Kotkan-Haminan seudulla on pulaa terveyden- ja sairaanhoidon aloilla, hammaslääkäreistä, yleislääkäreistä sekä bioanalyytikoista ja suuhygienisteistä. Edelleen ylitarjontaa on siivoojissa, yleissihteereissä sekä eri teollisuuden alojen työntekijöistä. Juuri teollisuudessa työnantajien tarpeet ja tekijöiden osaaminen eivät kohtaa. Ammattibarometri on työvoiman tarpeen arviointi, joka kuvaa noin 200 keskeisen ammatin kysyntää ja työvoiman saatavuusnäkymiä seuraavan puolen vuoden aikana. TE-palvelujen asiantuntijat arvioivat työvoiman tarjontaa ja työmarkkinoiden tarpeita seutukunnittain. Ammattibarometri laaditaan kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa. Lue koko uutinen:

