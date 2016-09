Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen kuljetusliike luottaa muuntuvuuteensa Monen vuosikymmenen yritystaipaleella tärkeintä on ollut asettaa aina asiakkaan tarpeet etusijalle, kiteyttää toimitusjohtaja Elina Yrjölä kotkalaisen Kuljetus Taskinen Oy:n 80-vuotisen historian. — Asiakkaan tarpeet on huomioitava ja pystyttävä vastaamaan hyvin nopealla aikataululla niissä tapahtuviin muutoksiin, sanoo Yrjölä. Yritystään luotsaava Yrjölä pitää ensiarvoisen tärkeänä ammattitaitoista työvoimaa, josta yrittäjän on kyettävä huolehtimaan. — Tämä on elämäntapa, jolla pyrin pitämään toisten perheiden talouden kunnossa. Kotkaa Yrjölä pitää sijainniltaan otollisena kuljetusliikkeelle. — Me olemme täällä kahden sataman välissä. Mutta myös nuuskaa saavat sekä Kotka että Hamina. — Molemmat satamat ovat erikoiskuljetuksien projektisatamia. Tätä ei ole kuitenkaan huomioitu tiesuunnitelmissa, vaan risteysalueille piirrettiin aivan liian ahtaita ympyröitä, vaikka erikoiskuljetusten mitat vain kasvavat. Lue lisää tiistain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

