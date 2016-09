Uutinen

Kymen Sanomat: Kannattaa tiirailla taivaalle: Voimistuva aurinkotuuli tuo revontulia Etelä-Suomeen Tiistain ja keskiviikon yötaivaalla voi nähdä revontulia. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan keskiviikon vastaisena yönä revontulia näkee eteläisessä Suomessa kohtalaisella todennäköisyydellä ja torstain vastaisena yönä suurella todennäköisyydellä. Avaruussää oli huomattavan aktiivista jo tiistai-iltana. On mahdollista, että revontulia alkaa näkyä Etelä-Suomen pimenevällä yötaivaalla. Voimakas aurinkotuuli aiheuttaa avaruusmyrskyjä ja revontulia suurella todennäköisyydellä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Ilmiöt saattavat kuitenkin jäädä näkymättömiin, jos taivas on pilvinen. Avaruussäätä voi seurata esimerkiksi Auroras Now! -palvelusta tai Aurora Service -sivustolta. Lue koko uutinen:

