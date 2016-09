Hulevesimaksusta jo toistasataa vapautusvaatimusta Haminassa

Kuva: Antti-Jussi Larvio

Haminan Vesi on päättänyt ryhtyä perimään hulevesimaksua eli kiinteistöt maksavat sade- ja sulamisvesien keräämiseen rakennettujen viemärien käytöstä. Lokakuun alusta voimaan tulevan maksun määräytyminen on aiheuttanut kummastusta Haminassa. Maksulapun on saanut noin 2 000 kiinteistöä 5 000:sta. Kiinteistöjen omistajien keskuudessa on ihmetelty sitä, miksi esimerkiksi avo-ojan vieressä oleva kiinteistö on määrätty maksamaan hulevesimaksu, vaikka maksun kerääminen on mahdollista ainoastaan varsinaisen hulevesiviemärin läheisyydessä sijaitsevilta kiinteistöiltä. Tuolloinkin etäisyyden viemäristä tulisi olla enintään 20 metriä.

— Avo-ojat eivät ole vesilaitoksen eikä niistä laskuteta. Meiltähän lähti 2 000 hulevesimaksukirjettä, joten ei voida olla varmoja, etteikö virheitä olisi voinut sattua. Jos jollakin on epäilys, että maksu on tullut maksettavasti virheellisesti, niin kannattaa olla meihin yhteydessä ja hakea vapautusta, Haminan Veden toimitusjohtaja Petteri Kotonen sanoo.

Ovatko ihmiset hakeneet vapautusta hulevesimaksusta?

— Tällä hetkellä vapautushakemuksia on tullut toistasataa. Me annamme niistä lausunnon, mutta kaupungin ympäristöpuoli on valvova viranomainen tässä asiassa. Vain sillä on oikeus antaa vapautus.

Hamina Vesi kerää kiinteistöjen omistajilta hulevesimaksuina noin 94 000 euroa. Lisäksi kaupunki maksaa hulevesiensä käsittelystä vesilaitokselle noin 120 000 euroa. Hulevesi aiheuttaa Kotosen mukaan vuosittain noin 250 000 euron kuluerän, joten maksut eivät riitä kattamaan menoja.

Omakotitalolta vesimittarin koon mukaan määräytyvä hulevesimaksu on 40,92 euroa vuodessa.