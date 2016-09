Uutinen

Kymen Sanomat: Waltti toimii normaaliin tapaansa Kotkassa — Liikenne- ja viestintäministeriön irtautumispäätös ei vaikuta Waltti toimii edelleen Kotkan seudun joukkoliikennealueen lippu- ja maksujärjestelmänä, järjestelmää hallinnoiva TVV joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy muistuttaa tiedotteessaan maanantaina. Toimitusjohtaja Ilkka Kankkunen toteaa, että Liikenne- ja viestintäministeriön päätös irtautua Waltti-järjestelmän osakkuudesta ei vaikuta käytännön toimiin. Irtautuminen olisi tapahtunut joka tapauksessa vuoden 2019 alussa maakuntahallintoon siirryttäessä. Liikenneviraston osuus Waltista on kymmenen prosenttia. Lisäksi Liikenneviraston hallussa on kolmea kaupunkia varten varatut osakkeet (4 prosenttia). Waltti-järjestelmä on tällä hetkellä käytössä 12:ssä Suomen kaupungissa. Noin 200 000:lla asiakkaalla on käytössään Waltti-matkakortti. Waltti on viranomaisten toiminnanohjausjärjestelmä, jolla liikennettä hallinnoidaan. Se on tällä hetkellä myös ainoa liikennekaaren tavoitteiden mukaiseen yhteensopivuuteen pyrkivä järjestelmä. Kankkusen tiedotteen mukaan Waltin valmistelutyö tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän luomiseksi tekee madolliseksi lippuyhteistyön eri toimijoiden kanssa. Tällaista lippuyhteistyötä tullaan toteuttamaan ja pilotoimaan syksyn aikana. Liikenne- ja viestintäministeriö sanoo maanantaina tulleessa tiedotteessaan, että omistajuudesta luovutaan 1. heinäkuuta 2018. Omistuksesta luopumiselle on varattu reilusti aikaa, että se tapahtuisi mahdollisimman pienin taloudellisin vaikutuksin. Kotkan seudun joukkoliikenteeseen Waltti saapui 1. heinäkuuta 2016. Siitä lähtie Hamina—Kotka—Pyhtää -alieella on ollut käytössä uudet bussilippujen hinnat. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/26/Waltti%20toimii%20normaaliin%20tapaansa%20Kotkassa%20%E2%80%94%20Liikenne-%20ja%20viestint%C3%A4ministeri%C3%B6n%20irtautumisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20ei%20vaikuta/2016321308539/4