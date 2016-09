Uutinen

Kymen Sanomat: Mitaleja enemmän kuin aktiiveja — HAS alkaa kouluttaa lisää ampujia Maineikkaalla Haminan Ampumaseuralla menee hyvin. Tai huonosti — riippuu siitä miltä kantilta katsoo. HAS:n kiväärijoukkue Antti Puhakka, Aleksi Leppä ja Juha Rutonen voitti tänä vuonna kuusi joukkuekilpailun Suomen mestaruutta — lähes kaiken mitä oli tarjolla. Korean kuoren alla piilee kuitenkin karumpi näkymä: seuralla on mitalirohmun kolmikon lisäksi vain muutama aktiiviampuja, kaksi miestä ja kaksi 14-vuotiasta junioria. HAS on kuitenkin herännyt, eikä aio kuihtua olemattomiin. Seuran koko hallitus meni kesällä uusiksi, ja puheenjohtajaksi palannut Marko Leppä haluaa nostaa toiminnan tasolle, jolta HAS voi katsoa kauas tulevaisuuteen. — Käynnistimme välittömästi toimenpiteet seuratoiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi, Leppä sanoo. HAS muun muassa aloittaa 3. lokakuuta Aleksi Lepän nimeä kantavan ilma-asekoulun seuran ilma-aseradalla. Leppä junior on seuran nykyinen tähtiampuja: hänellä on tältä vuodelta joukkuemitalien lisäksi kaksi henkilökohtaista SM-hopeaa. Aleksi Leppä osallistuu itse ohjaajana parhaansa mukaan ilma-asekouluun, jossa perustetaan omat ryhmät lapsille/nuorille, naisille ja miehille. Koulu kokoontuu kerran viikossa. Kurssi sisältää 20 harjoituskertaa. Lisätietoja HAS:n verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/26/Mitaleja%20enemm%C3%A4n%20kuin%20aktiiveja%20%E2%80%94%20HAS%20alkaa%20kouluttaa%20lis%C3%A4%C3%A4%20ampujia/2016321309322/4