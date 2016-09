Uutinen

Kymen Sanomat: Ammattikorkeakoulujen rehtorit tuomitsevat rasismin julkisesti — ”korkeakouluissa on rasismin suhteen nollatoleranssi” Suomalainen keskustelu on lyhyessä ajassa muuttunut sivistyskielteiseksi, toteavat suomalaisten ammattikorkeakoulujen rehtorit yhteisessä tiedotteessaan. Tiedotteen välitti ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (Arene). Siinä todetaan julkisesti ammattikorkeakoulujen rehtoreiden huoli sivistysvaltion kehityksestä. Rehtorit näkevät, ettei Suomi ole sivistysvaltio, ellei maa ylläpidä henkistä ja eettistä kasvuaan. Näiden ylläpitämisestä eivät kieli moniin keskusteluihin ujutettu vihapuhe, rasismi ja propaganda. — Isänmaamme ei tarvitse väkivaltaan kannustavia ääriryhmiä, rehtorit muistuttavat tiedotteessaan. He toteavat, että suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee tuhansia ulkomaalaisia, maahanmuuttajia ja muita vähemmistöihin kuuluvia. Nämä nuoret ovat mukana kehittämässä tulevaisuuden Suomea. He ovat myös mukana välittämässä Suomi-kuvaa ulkomailla. Rehtorit lupaavat omalta osaltaan pitää huolen, että korkeakouluissa on rasismin suhteen nollatoleranssi. Samalla he haastavat myös poliittiset päättäjät, ministerit ja kansanedustajat julkisesti irtisanoutumaan rasismista ja ääriliikkeistä kumpuavista väkivallanteoista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/26/Ammattikorkeakoulujen%20rehtorit%20tuomitsevat%20rasismin%20julkisesti%20%E2%80%94%20%E2%80%9Dkorkeakouluissa%20on%20rasismin%20suhteen%20nollatoleranssi%E2%80%9D/2016521308712/4