Kymen Sanomat: Niskakipu vaivaa jo alakoululaisia — Tutkija epäilee osasyyksi perimää Perimä voi altistaa niska- ja selkäkivuille jo nuorena, toteaa fysiatrian erikoislääkäri Minna Ståhl. Selkäliiton mukaan kipuja on jo peruskoulun alaluokkalaisilla. 18-vuotiaista tytöistä noin puolella ja pojista joka viidennellä esiintyy niska- ja hartiakipuja viikoittain. — Emmeköhän voi jo nyt puhua kansanterveydellisestä ongelmasta, Ståhl sanoo. Hän on tutkinut nuorten niskakipuja vuonna 2014 valmistuneessa väitöstyössään. Hänen mukaansa viisi prosenttia koululaisista kärsii kroonistyyppisestä niskakivusta, eli kipuja on esiintynyt vähintään kerran viikossa vuodesta toiseen. — Koko 2000-luvun ajan niska- ja alaselkäkipua potevien määrä on ollut jatkuvasti kasvussa. Samaan aikaan muun muassa unihäiriöiden määrä nuorten keskuudessa on lisääntynyt, samoin mielenterveysongelmat, ja uskon näiden selittävän paljolti kipuilijoiden määrän jatkuvaa kasvua. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa lasten kipupoliklinikalla työskentelevä Ståhl on huomannut, että monesti niskakivut vaivaavat vastaanotolle tulevan lapsen lisäksi muitakin perheenjäseniä. — Epäilen vahvasti, että taustalla on peritty alttius reagoida psyykkiseen stressiin esimerkiksi jännittämällä alitajuntaisesti jatkuvasti niska-hartiaseudun lihaksia, hän kertoo.

