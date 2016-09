Uutinen

Kymen Sanomat: Tiiviit merisuhteet jo satojen vuosien ajan Suomen ja Viron merisuhteisiin pureudutaan Merikeskus Vellamossa Kotkassa lauantaina. Virossa on meneillään merikulttuurin vuosi. Katariina Suurpalo Tuglas-seurasta kertoo, että tämän teeman merkeissä haluttiin lähteä tarkastelemaan Suomen ja Viron välistä merikulttuuria, jonka perinteet ja siteet ovat kehittyneet yli vuosituhannen ajan. Rannarahvas — jäljet meren äärellä -teemapäivä paneutuu pitkien suhteiden jättämiin jälkiin Suomenlahden molemmin puolin. — Yhteinen meremme on edelleen enemmän yhdistävä kuin erottava tekijä. Virossa vietetään tänä vuonna merikulttuurivuotta, joka muistuttaa meren olevan sekä menneisyytemme että tulevaisuutemme. Meri merkitsee työtä, ruokaa, kulttuuria, koulutusta ja perinteitä. Näin on myös Suomenlahden pohjoisrannalla ja siksi naapurimaiden välisiä suhteita kannattaa tarkastella, sanoo Suurpalo. Teemapäivä käsittelee merisuhteita kolmesta näkökulmasta. Jälkiä taiteessa käsittelee kirjallisuuden tutkija Silja Vuorikuru. Hän tutkii, miten meri näkyy kirjallisuudessa molempien maiden kulttuurisuhteiden kuvastajana ja millaisia kielikuvia meri on tarjonnut kaunokirjallisuuteen. Jälki muistoissa pohtivat Rannarahvamuuseumin tutkijat Maivi Kärginen ja Kulvi Kuusk. He kertovat, mitä Suomen ja Viron rantojen välillä tapahtui yli tuhannen vuoden ajan. Ja miten Neuvostoliitto valloitettuaan Viron onnistui hetkellisesti katkaisemaan tyystin nuo tiiviit suhteet. Jälkiä ympäristössä on Petri Porkolan aiheena. Hän tuo esiin virolaiset majakat sekä kuvien että faktojen myötä. Seprakaupasta puhuu Marja Salmijärvi. Päivän aikana Merikeskuksessa kuullaan myös musiikkia Hiidenmaan ja Muhun saarilta, maistellaan virolaisia herkkuja ravintola Laakongissa ja saadaan hyviä asiantuntijavinkkejä Viroon suuntautuvaan matkailuun. Teemapäivän musiikkielämyksistä vastaavat kansanmuusikot Cätlin Mägi säkkipillillä, Karoliina Kreintaal viululla ja Marko Mägi saksofonilla. Kaikille avoimen merikulttuuripäivän järjestävät Etelä-Kymenlaakson Tuglas-seura, Merikeskus Vellamo, Tuglas-seura ja Viron suurlähetystö. Tapahtumaan odotetaan meren, merikulttuurin ja Viron ystäviä sekä muita aiheesta kiinnostuneita. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/21/Tiiviit%20merisuhteet%20jo%20satojen%20vuosien%20ajan/2016321290873/4