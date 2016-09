Uutinen

Kymen Sanomat: Tervasaaren keisari saapuu Tullikamarille Itsenäisen Tervasaaren keisari esiintyy Tullikamarilla Haminassa ensi lauantaina. Keisariksi pari vuotta sitten nimetty Ilkka Vainio tulee paikalle vetämään Villi pyhäpoika shown yhdessä Janus Hanskin kanssa. — Uusia lauluja sekä vanhoja klassikoita. Kuten viimeksi Kotkan meripäivillä, kertoo Vainio. Yli tuhanteen kappaleeseen sanoitukset tehnyt Ilkka Vainio julkaisi oman debyyttilevynsä tänä vuonna. Myös sen nimi on Villi pyhäpoika. Levyllä on enimmäkseen Ilen itsensä sanoittamia lauluja. Nekin ovat uusia ja vanhoja. Uusi versio löytyy Ilkan isän Juha Vainion legendaarisesta laulusta Sellaista elämä on. Hanski on orkesterin kapellimestari. Nimivalinta juontuu siitä, että papeilta tuli taannoin Vainiolle pyyntö kirkkokonserteista sen jälkeen, kun hän oli julkaissut runokokoelman Siivet musteessa. Niistä tulikin oitis hyvin suosittuja ja takana on jo yli sata esiintymistä, joukossa myös Kotkan kirkko. Virallisella levyvideolla alttarilla tanssahtelee viisi pappia ja nuoriso tanssii vauhdikkaasti kirkkosalissa. — Viesti on sellainen, että pidetään hauskaa ja pidetään toisistamme huolta. Ihmiset ovat erilaisia ja niin pitääkin olla, sanoo Vainio. Tervasaaressa on hänen mukaansa luvassa villin hauska ja myös herkkä ilta. Laulujen lomassa keisari kertoilee tarinoita. Illan aikana Vainio jututtaa Tullikamarin isäntää Patu Patasta sekä valokuvaaja Juha Metsoa, joka on ohjannut tuoreen Tullikamarissa ja Hyökyssä kuvatun musiikkivideon Hiltunen ja Eeva suutelee. Patanen on videolla mukana yhtenä näyttelijänä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/21/Tervasaaren%20%20keisari%20saapuu%20Tullikamarille%20/2016321287022/4