Kymen Sanomat: Tennishallissa näyttää nyt ihan Wimbledonilta Kotkan tennishallissa on valmistumassa mittava, lähes 200 000 euron remontti. Isoimman osan korjausbudjetista lohkaisivat lämmitysjärjestelmän muutos ja saniteettitilojen uusiminen, mutta hätkähdyttävin muutos on tapahtunut hallin ykköskentällä. Sen pinta on uusittu ja entiset ankeanharmaat mainosseinät on korvattu valtavalla panoraamakuvalla Wimbledonin kuulun tenniskeskuksen katsomoista. — Itse olen kuvat ottanut. Saattoi sitä kameran kanssa haahuilua kesällä Lontoossa joku ihmetellä, halliyhtiön toimitusjohtaja Pasi Ahti kertoo. Uutta ilmettä parantaa lisäksi kentän reunalle rakennettu pieni katsomo kuppi-istuimineen. Viimeisintä tekniikkaa edustaa Zenniz, rajatuomiot ratkaiseva kotimainen sähköinen ”linjatuomari”. Kotkan tennishalli on ollut yksityisessä omistuksessa vuodesta 2005. Ahti, Sakari Pasanen ja Tapio Totro saivat hallin osake-enemmistön Kotkan kaupungilta 10 000 eurolla, kun lupasivat huokean kauppahinnan vastapainoksi kehittää toimintaa, pitää harrastuksen hinnat kurissa ja hoitaa halliyhtiön 150 000 euron pääomalainaa. Lupaukset ovat suurelta osin täyttyneet. Jo ennen nykyistä remonttia Ruonalassa sijaitsevaan tenniskeskukseen on pystytetty kahden kentän kuplahalli (2005) ja rakennettu kolme massakenttää (2008). Lue lisää torstain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

