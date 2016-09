Uutinen

Ruoka ja rojut houkuttelevat rottia pihalle ja kotiin Nopeasti lisääntyvä, kaikkiruokainen ja epäluuloinen rotta on pihavieras, joka nostaa monen niskavillat pystyyn. Syksyisin rottien ja muiden jyrsijöiden torjuntaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä ilmojen kylmetessä ne asettuvat mielellään taloksi. Rotat ja muut jyrsijät saa pidettyä poissa, kun korjaa omenat ja muun jyrsijöille kelpaavan ruuan pois pihalta. Pihalle ei kannata myöskään kasata rojuläjiä, joista jyrsijät saavat suojaa. — Oma pihapiiri ja rakennukset kannattaa pitää kunnossa, terveystarkastaja Maritta Arokivi Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta sanoo. Kompostin on oltava sellainen, etteivät jyrsijät ja linnut pääse sinne. Muovi tai huonolaatuinen betonikaan ei välttämättä pysäytä nälkäisen rotan hammasta, jos esteen takana odottaa tuoksuva palkinto. Avokompostiin ei missään nimessä pidä heittää omenoita tai muuta syötävää. Lintujen ruokintakauden alkaessa on hyvä pitää mielessä, että maahan putoavat jyvät ja siemenet maistuvat rotillekin. Lintujen ruokintapaikka pitäisi siivota säännöllisesti. Jos talon rakenteisiin on pesiytynyt rottia tai hiiriä, kannattaa niiden kulkureitti rakennukseen etsiä ja tukkia. Rotan pääasiallinen lisääntymisaika on keväästä syksyyn. Naarasrotta synnyttää jopa seitsemän pesuetta vuodessa, tyypillisesti noin seitsemän poikasta kerrallaan. Sukukypsyyden rotta saavuttaa 3—4 kuukaudessa. Yksi rottapari voi tuoda maailmaan satoja poikasia vuodessa. Rotta on paitsi etevä kiipeilijä myös erinomainen uimari. Rottien tiedetään toisinaan tunkeutuvan asuntoihin viemärin kautta. Rotan torjumisen tekee hankalaksi tuholaisen epäluuloisuus. Eläin on usein varovainen vieraiden tuoksujen suhteen, joten rotan myrkyttäminen ei aina käy helposti. Jos myrkyttämistä yrittää, on huolehdittava, että lemmikit tai lapset eivät pääse myrkkyyn käsiksi. Loukutus on myrkyttämisen ohella toinen käytetty konsti rotan torjunnassa. Loukkua kannattaa käsitellä hanskat kädessä, jotta ihmisen haju ei tartu siihen.

