Kymen Sanomat: Putkipinnoitusfirma Wasco Coatingsille sataa hakemuksia Ensimmäiset Nord Stream 2 -hankkeen kaasuputket saapuvat junilla Kotkaan ensi maanantaina. — Maanantai on meille jännittävä päivä, projektijohtaja Rik Nugteren Wasco Coatingsilta hymyilee. Ruostumattomat teräsputket tulevat Venäjältä ja niitä kootaan putkipinnoitustehtaan läheisyyteen kaupungin tyhjille vuokratonteille. Tarkoituksena on koota varastoa muutaman kuukauden ajan, kunnes tehdas on täysin huollettu ja toimintavalmis ja tuotanto voi alkaa. Wasco Coatingsin rekrytointiuutiset ovat synnyttäneet odotettua vilkastumista seudun työmarkkinoille. — Olemme saaneet sivujemme kautta 200 CV:tä. HR-osastolla tehdään kovasti töitä, että kaikki saadaan käytyä läpi, Nugteren kertoo. Nord Stream 2:n projektijohtaja Henning Kothe näkee projektin kannalta kaksi isointa riskiä. — Ensimmäinen riski on se, ettemme saa lupia ajoissa. Jokainen valtio suorittaa lupaprosessit omien lainsäädäntöjensä puitteissa, emmekä voi nopeuttaa niitä. Toinen riski liittyy putkilinjastoon, johon ei saa kohdistua mitään vaurioita. Merellä rikkoontuneen putken vaihtamiseen tai korjaamiseen voi kulua puoli vuotta, jona aikana kaasua ei kulje. Hankkeeseen tarvitaan luvat viideltä valtiolta, joiden talousvyöhykkeen tai aluevesien kautta suunniteltu reitti kulkee: Venäjältä, Suomelta, Ruotsilta, Tanskalta ja Saksalta. Ensimmäinen lupahakemus on jätetty Ruotsin hallitukselle viime viikolla. Hakemukseen sisältyy hankkeen tekninen kuvaus ja kartat sekä ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Lue koko uutinen:

