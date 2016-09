Uutinen

Kymen Sanomat: Paavali Jumppanen on Beethoven-fani — huippupianisti esiintyy Kotkassa keskiviikkona Wieniläisklassikoilla on erityinen paikka Paavali Jumppasen sydämessä. 42-vuotias pianisti kertoo, ettei hän koskaan kyllästy niiden esittämiseen, koska kappaleista löytyy aina jotakin uutta. — Mitä enemmän soitan wieniläisklassikoita, sitä vähemmän minulla on valmiita vastauksia. Musiikki vie mukaansa ja antaa tilaa tulkinnalle, Jumppanen kertoo. Hänen mukaansa tämä pätee myös Ludwig van Beethovenin 4. pianokonserttoon, jonka Jumppanen esittää Kymi Sinfoniettan konsertissa tällä viikolla. — Soitan kappaletta usein, mutta se pitää opetella joka kerta uudelleen. Se on hieno biisi ja osoitus siitä, kuinka hyvä säveltäjä Beethoven oli. Jumppanen tunnustaa, että Beethoven on ollut hänen suosikkisäveltäjänsä lapsesta saakka. Mestarin pianomusiikista onkin tullut Jumppasen ohjelmiston kulmakivi. Hän on ensimmäisenä suomalaispianistina levyttänyt kaikki Beethovenin 32 pianosonaattia. — Sarjan viimeinen levy tulee ulos joulukuussa. Jumppanen esiintyy konsertissa kahdesti. Hän soittaa myös orkesteripianistina italialaisen Federico Zatteran sävellyksen The man who could move the clouds, joka kuullaan nyt kantaesityksenä. Zattera osallistui kappaleellaan vuonna 2014 järjestettyyn Uuno Klami -sävellyskilpailuun, jossa se pääsi suositeltujen teosten listalle. Ensimmäistä kertaa Suomessa vieraileva Zattera kertoo, että sävellys on omistettu 10 vuotta sitten kuolleelle radiomekaanikko Pier Luigi Ighinalle, joka väitti kehittäneensä koneen, jonka avulla voisi liikutella pilviä. Illan kolmas kappale on yksi konserttia johtavan kapellimestari Erkki Lasonpalon suosikeista: Mozartin Sinfonia nro 29. Lasonpalon mukaan teos on parhaimmillaan yksinkertaisesti soitettuna, jolloin sävellyksen eri kerrokset pääsevät esille. Kymi Sinfoniettan konsertti Kotkan konserttitalossa 21.9. klo 19 ja Kuusankoskitalossa 22.9. klo 19. Taiteilijatapaamiset Kotkan Laulumiestalossa 21.9. klo 17.45 ja Kuusankoskitalon kokoushuone Hirvelässä 22.9. klo 17.45. Lue koko uutinen:

