Uutinen

Kymen Sanomat: Oppilaan kimppuun hyökättiin välitunnilla keskuskoulun pihalla — poliisi tutkii tapausta Keskuskoulussa Kotkansaarella sattui tiistaina 20. syyskuuta välikohtaus, jossa koulun ulkopuolinen henkilö tuli koulun alueelle ja kävi käsiksi 7. luokkalaiseen oppilaaseen. Kotkansaaren koulun rehtori Anu Tiilikaisen Helmi-oppilashallintojärjestelmän kautta vanhemmille lähettämän tiedotteen mukaan tapaus sattui aamulla kello kymmenen välitunnilla. Paikalle hälytettiin poliisi ja uhri vietiin terveysasemalle tutkittavaksi. Tilanne on poliisin tutkinnassa. Rehtori ei tällä hetkellä kommentoi tapausta. Osa koulun oppilaista oli pihalla tapahtumahetkellä. Rehtorin lähettämän viestin mukaan oppilaille on kerrottu tapahtumista, ja arkea pyritään jatkamaan normaalisti. Mikäli asia mietityttä ja puhututtaa kovasti oppilaita, heillä on mahdollisuus mennä keskustelemaan asiasta terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa. Lue koko uutinen:

