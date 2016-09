Uutinen

Kymen Sanomat: Olavi Heino tekee maalauksen nyrkkeilijä Pentti Hämäläisestä — teos ripustetaan Karhuvuoren urheilutalolle marraskuussa Kotkalainen nyrkkeilijälegenda Pentti Hämäläinen ikuistetaan maalaukseen. Kuvataiteilija Olavi Heinon tekemä teos ripustetaan Karhuvuoren urheilutalolle, jossa se paljastetaan marraskuussa. Kankaalle maalattavan työn koko on 2 kertaa 2,5 metriä. Aiheena on Hämäläisen ja Zasuhinin kohtaaminen Moskovassa Suomi-Neuvostoliitto-maaottelussa vuonna 1955. Heinon mukaan maalauksen inspiraationa toimi Rembrandtin kuuluisa Yövartio. — Halusin tähän samanlaisen tunnelman: paljon valoa ja varjoa. Teoksesta välittyy nyrkkeilyotteluun liittyvä kuolemanvaara. Maalausprojekti lähti liikkeelle haminalaisen Heikki Kotilaisen ideasta keväällä 2015. Hanke sai tulta alleen viime helmikuussa, kun Kotkan kulttuurilautakunta myönsi Heinolle teoksen tekemiseen 8 500 euron suuruisen kaupunki ja taiteilija -apurahan. Suomen nyrkkeilyliiton varapuheenjohtajana toimivan Kotilaisen mielestä kotkalainen urheilusankari ansaitsee näin merkittävän kunnianosoituksen. Kotilainen kertoo, että Hämäläistä pidetään yhä Pohjoismaiden parhaana olympiatason nyrkkeilijänä. — Maalauksella haluamme muistaa henkilöä, joka syntyi, eli ja kuoli Kotkassa. Hän on tehnyt kaupunkia tunnetuksi. Minulle hän oli esikuvani, junioritasolla nyrkkeillyt Kotilainen sanoo. Heinon mukaan nyrkkeily on harvinainen aihe kuvataiteessa. Hän valmistautui työhön tutkimalla Hämäläisen otteluista otettuja kuvia ja lukemalla nyrkkeilyaiheisia kirjoja. Kotilainen on toiminut Heinon sparrauskaverina. Hän auttanut maalauksen urheiluteknisissä yksityiskohdissa. Lue lisää aiheesta torstain lehdestä. Lue koko uutinen:

