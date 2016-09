Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaistaustainen Mari Putus mukana tekemässä wingsuitingin Suomen ennätystä — katso video! Utissa tehtiin sunnuntaina 11. syyskuuta historiallinen laskuvarjohyppyennätys wingsuit-hyppäämisessä. Wingsuiting on laskuvarjohyppäämisen laji, jossa käytetään liitopukua. Ennätystä oli tekemässä kymmenen henkilöä, mikä on kaksi enemmän kuin edellisessä ennätyksessä. Wingsuiting on liitopukuhyppäämistä. Merkittävin ero muihin laskuvarjohyppylajeihin on, että liitopuvun avulla pystytään liikkumaan eteenpäin pitkiäkin matkoja, kun tavallisessa laskuvarjohypyssä vapaapudotus kestää vain noin 50—60 sekuntia. Kouvolalaisella Pilvi Juvosella on selvä vastaus siihen, miksi wingsuiting on hänen lempilajinsa. — Siinä pääsee lähimmäs sitä tunnetta, millaista on lentäminen. Lentoaikaa on enemmän, hän toteaa. Juvonen alkoi unelmoida lentämisestä harrastuksena 15-vuotiaana, mutta unelmasta tekoihin siirryttiin parikymppisenä. Viimeisimmät kahdeksan vuotta hän on hypännyt ainoastaan wingsuit-hyppyjä. Nykyään hän myös kouluttaa wingsuit-hyppääjiä. Itsellä menestystä on kertynyt, ja marraskuussa tie vie kilpailemaan Floridaan. Utin ennätyssuorituksessa tehtiin muodostelma, jonka toteuttivat kymmenen naista. Edellisessä ennätyksessä oli ollut mukana vain yksi nainen. Nyt tehty ennätys on siis paitsi yleisen wingsuit-muodostelmalentämisen Suomen ennätys, myös naisten wingsuit-muodostelmalentämisen Suomen ennätys. Sääntöihin kuuluu, että muodostelmasta tulee sellainen kun on tuomaristolle ennakkoon kerrottu. Suorituksesta tulee kuva, jonka päälle laitetaan ruudukko. Jokaisen ihmisen tulee mahtua yhteen ruutuun. Muodostelmassa olleet kymmenen naista ovat Pilvi Juvonen, Marja Davidsson, Mari Putus, Satu Ahola, Sanna Hilpas, Kaisa Kassila, Anna Lauhasmaa, Faye Laura Lawson, Päivi Lammi ja Tatjana Maksudov. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/21/Kotkalaistaustainen%20Mari%20Putus%20mukana%20tekem%C3%A4ss%C3%A4%20wingsuitingin%20Suomen%20enn%C3%A4tyst%C3%A4%20%E2%80%94%20katso%20video%21/2016521291508/4