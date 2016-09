Uutinen

Kymen Sanomat: Katoaako vaativa kirurgia KOKSista? Tekeillä oleva virkamieslinjaus leikkausten keskittämisestä ei herätä Kymenlaakson keskussairaalassa innostusta. Ehdotuksen mukaan vaativat kirurgiset leikkaukset, joista olennaisimpina syöpä- ja tekonivelleikkaukset, keskitettäisiin ensi vuoden alusta kahteentoista erikoissairaalaan. Tehtyjen linjausten mukaan tähän joukkoon kuuluvat viisi yliopistosairaalaa ja seitsemän laajan päivystyksen sairaalaa. Kymenlaakson keskussairaala tippuisi listalta pois. — Ehdotus on aika raju. Tuntuu siltä, ettei tätä ole mietitty loppuun, eikä ole esimerkiksi alueellisesti katsottu, millainen työnjako Carean, Eksoten ja Husin välillä olisi järkevää, kertoo Carean johtajaylilääkäri Ari Ronkainen. Virkamieslinjauksen mukaan kahdeksaan keskussairaalaan jäisivät niin sanotut tavallisimmat leikkaukset ja synnytykset. — Synnytysten vuoksi meillä on jo laaja päivystys, johon sisältyy leikkaustoimintaa. Esityksen yhteydessä on puhuttu esimerkiksi siitä, että tekonivelleikkausten kriittinen alaraja olisi 500 leikkausta vuodessa ja käsikirurgeja tulisi olla 2—3. Ronkainen tietää kertoa, että KOKSissa tehtiin viime vuonna 752 tekonivelleikkausta ja käsikirurgeja on tällä hetkellä 2. — Tarvittavat resurssit on jo olemassa. Tuntuu hassulta ja hälyttävältä, että leikkaustoiminta siirrettäisiin siirtämisen riemusta. Ministeriön kuulemistilaisuuteen juuri matkalla ollut Ronkainen suhtautuu toiveikkaasti siihen, että keskustelua linjauksista voidaan vielä käydä. Lue koko uutinen:

