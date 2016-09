Uutinen

Kymen Sanomat: Carea rakentaa palvelutalon kehitysvammaisille Haminaan Carea rakennuttaa vaikeasti kehitysvammaisille tarkoitetun asuinpalvelutalon Haminaan. Haminan kaupunkikehityslautakunta päätti keskiviikkona vuokrata Carealle kiinteistöä varten tontin Viipurinkadulta kaupungin keskustan tuntumasta. Reduttikodiksi nimettyyn kiinteistöön tulee kaikkiaan yhdeksän asuntoa, joihin sijoittuu tällä hetkellä Carean avohoidossa Kuusankoskella olevia kehitysvammaisia ja Carean sosiaalipalvelujen laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia. Kaikki asuinpalvelutaloon sijoittuvat henkilöt ovat haminalaisia. Ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa Reduttikodissa tulee työskentelemään toistakymmentä hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. Haminan kaupunki on ilmoittanut Carealle, että kaupunki on halukas ostamaan uuden yksikön palveluja ja kehittämään sen toimintaa. Hamina on hyväksynyt alueellisen suunnitelman kehitysvammaisten ihmisten asumisratkaisuiksi ja palvelujen järjestämiseksi Kymenlaaksossa. Suunnitelman mukaan kehitysvammaisten laitoshoito lakkautetaan. Suunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen, jonka mukaan kehitysvammaisten laitosasuminen tulee asteittain purkaa Suomessa. Palvelutalon pääurakoitsijaksi on valittu Oy Rakennuspartio. Hankkeen arvonlisäveroton kustannusarvio on 1,1 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

