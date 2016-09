Uutinen

Kymen Sanomat: Yle suunnittelee Teeman ja Femin siirtämistä samalle kanavalle Yle suunnittelee Yle Femin ja Yle Teeman ohjelmien siirtämistä samalle kanavalle ja Yle Areenan tarjonnan tuntuvaa kasvattamista. Yle Teema ja Yle Fem jakaisivat kanavapaikan viisi loppukeväästä 2017 lähtien. Molemmat kanavat säilyttäisivät itsenäiset brändinsä ja omat sisältönsä. Yle TV1 ja Yle TV2 jatkavat nykyisillä kanavapaikoillaan. Ylen hallintoneuvosto aloittaa asiasta ennakkoarvioinnin, jossa pyydetään lausuntoja eri tahoilta. Uudistuksesta päätetään kuluvan syksyn aikana. Suunnitelman mukaan Ylen ruotsinkielistä palvelua on tarkoitus vahvistaa ja Teeman ensilähetysten määrä säilyttää ennallaan. Uusintojen määrä vähenee. Julkaisemisen painopistettä siirretään Yle Areenaan, jossa tullaan tarjoamaan myös kokonaisia sarjoja kerralla ja aihekohtaisia kokonaisuuksia. — Vaikka tv-katselun painopiste on siirtymässä verkkoon, varmistamme samalla, että palvelumme perinteisillä tv-kanavilla on laadukasta. Emme jätä niillä näyttämättä mitään Ylen tekemää ja hankkimaa laatusisältöä, vaikka siirrämmekin jakelun ja julkaisemisen painopistettä entistä enemmän Yle Areenaan, sanoo Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/20/Yle%20suunnittelee%20Teeman%20ja%20Femin%20siirt%C3%A4mist%C3%A4%20samalle%20kanavalle/2016521288313/4