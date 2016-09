Uutinen

Kymen Sanomat: Vesa Levonen teki vielä yhden tutkintapyynnön syrjäyttämisestään Kotkalainen vanhempi rikoskonstaapeli ja keskustan kaupunginvaltuutettu Vesa Levonen on jättänyt poliisille tutkintapyynnön, joka liittyy Levosen siirtämiseen ulkomaalais- ja turvapaikkayksiköstä muihin tehtäviin Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa. Levosen mielestä työnantaja ei noudattanut siirrossa yt-lakia. Myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja on arvioinut Levosen tapausta. Yt-lain tulkintaan tarkastajan toimiavalta ei ulotu, mutta mahdollisen työsyrjinnän arviointiin kylläkin. Tarkastajan mukaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen johto ei ole syyllistynyt syrjintään perustellessaan Levosen siirtoa tämän poliittissävyisillä Facebook-kirjoituksillaan. Levosen itsensä mukaan häntä on syrjitty poliittisten mielipiteiden vuoksi. Lue koko uutinen:

