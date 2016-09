Uutinen

Kymen Sanomat: Työnseisaus Kotkan ja Haminan satamissa kritisoi VR:n henkilöstöpolitiikkaa VR:n tavaraliikenteen Kotkan ja Haminan satamissa tiistaina iltapäivällä pysäyttänyt työnseisaus on suunnattu VR:n henkilöstöpolitiikkaa vastaan. — Suurin yksittäinen ja kokoontumiseen johtanut tapaus oli, kun työnantaja irtisanoi kesällä suuronnettomuusvaaran satamassa aiheuttaneen henkilön. Taustalla on myös muita pienempiä asioita, kertoo VR:n logistiikkatyöntekijöiden pääluottamusmies Esko Takala. Takala ei usko työnseisauksella olevan vaikutusta irtisanotun työntekijän kohtaloon. — Työnseisaus tuskin tuo korulauseita työnantajan taholta, koska työntekijöillä on voimassa oleva työehtosopimus. Mutta toivottavasti niistä muista tähän tilanteeseen johtaneista asioista keskustellaan vielä yhdessä työnantajan kanssa. Lue koko uutinen:

