Suuria tunteita maailman julmilta meriltä Visuaalisesti jännittävä näyttämöversio tanskalaisen kirjailijan Carsten Jensenin romaanista Me hukkuneet esitetään Merikeskus Vellamossa tänään. Vierailulle saapuu yhteispohjoismaalainen teatteriryhmä Kompani Nord.Näytelmä pyörii kolmen sukupolven merimiesperheen ympärillä ja kertoo ihmisten toiveiden ja vaikeuksien täyttämästä elämästä suurten merten tappavan julmassa maailmassa. Carsten Jensenin romaani ilmestyi vuonna 2006 ja sitä myytiin heti alkuun Tanskassa yli 100 000 kappaletta.Esitys on sekoitus suuria projisoituja kuvia ja elokuvia, intiimiä tunnepitoista näyttelemistä sekä merentuoksuista laulua ja musiikkia. Kompani Nordia johtava suomalainen Arn-Henrik Blomqvist on dramatisoitunut ja ohjannut esityksen. Musiikin on säveltänyt ruotsalainen Leif Jordansson.Näyttelijät ovat suomalaiset Lidia Bäck ja Marc Svanhnström sekä norjalainen Jonas Kippersund.Esitys kestää 2,5 tuntia. Ikäsuositus on vähintään 13 vuotta. Esityskieli on ruotsi ja tekstitys on englanniksi. Pääsymaksu 25/20 euroa ovelta. Me hukkuneet Merikeskus Vellamon auditoriossa tiistaina 20.9. kello 17.

