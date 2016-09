Uutinen

Kymen Sanomat: Nälkiintynyt mehiläishaukka pelastettiin Pyhtään lintuhoitolaan — paikalla jo muutama muukin ravinnotta jäänyt viime kevään poikanen Kotkansaarelta Ruotsinsalmenkadulta pelastettiin tiistaina nuori mehiläishaukka Pyhtään lintuhoitolan hoiviin. Lintu on nälkiintynyt viime kevään poikanen. — Linnusta tehtiin muutaman viime päivän aikana useita havaintoja muun muassa Euromarketin luota ja Sibeliuspuistosta. Aiempien havaintojen perusteella en lintua tavoittanut, mutta tänään se onneksi löytyi soiton perusteella, Arto Hokkanen Pyhtään lintuhoitolasta kertoo. Hokkasen mukaan nälkiintyneitä mehiläishaukan poikasia ei löydy kovin usein, mutta tänä vuonna niitä on toimitettu hoitolaan turvaan jo neljä. — Näissä tapauksissa on varmasti käynyt niin, että niiden emot ovat jo lähteneet muuttomatkalle, ja poikaset eivät osaa vielä etsiä kunnolla ruokaa. Tänä vuonna oli hyvä ampiais- ja mehiläiskesä, mutta nyt nekin ovat yhtäkkiä hävinneet. Mehiläishaukoilla oli tänä vuonna myös poikkeuksellisen paljon poikasia, Hokkanen kertoo. Mehiläishaukat viettävät Pyhtään lintuhoitolassa talven yli, saavat ruokaa ja vahvistuvat. Keväällä ne päästetään vapauteen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/20/N%C3%A4lkiintynyt%20mehil%C3%A4ishaukka%20pelastettiin%20Pyht%C3%A4%C3%A4n%20lintuhoitolaan%20%E2%80%94%20paikalla%20jo%20muutama%20muukin%20ravinnotta%20j%C3%A4%C3%A4nyt%20viime%20kev%C3%A4%C3%A4n%20poikanen/2016321287980/4