Uutinen

Kymen Sanomat: Laulussa pölhömpikin riimittely saattaa toimia Sä oot söpö / mut mul ei oo aikaa, mennä sun kaa leffaan tai ees ostaa karkkia/ Sä oot söpö, tanssit ilman paitaa. Hank Solon uuden singlen sanat eivät näytä kirjoitettuna järin syvälliseltä, vaikka kappale tempaa kuulijan helposti mukaansa. Laulujen sanoituksille on helppo, mutta turha ilkkua. Laululyriikka on oma kirjoittamisen lajinsa, joka on tarkoitettu kuunneltavaksi, ei luettavaksi. Sen takia laululyriikoissa käytetään yleensä kirjakielen sijaan puhekieltä. — Trendinä tuntuu olevan, että kielen pitää olla äärimmäisen arkista ja puhekielistä, laululyriikan kouluttaja ja muusikko Tuija Rantalainen arvioi. Etenkin popmusiikissa ratkaisevan tärkeä on tarttuva kertosäkeistö. — Radiohitit ovat hyvin kertsikeskeisiä. Tavoitteena on, että kuulija osaa laulaa kertosäkeistön ulkoa kertakuulemalta. Itseäni se totta puhuen välillä ärsyttääkin, Rantalainen sanoo. Laululyriikan perinteisiä tehokeinoja ovat esimerkiksi toisto ja koukut. Onnistuneista kappaleista löytyy yleensä vähintään yksi koukku, jonka tarkoitus on napata kuulija kiinni lauluun. Radiohittejä kuunnellessa voi myös havaita biisintekijöiden mieltymyksen vokaalipainotteisiin sanoihin. Syynä on, että vokaali soi konsonanttia paremmin. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/20/Laulussa%20p%C3%B6lh%C3%B6mpikin%20riimittely%20saattaa%20toimia/2016521283260/4