Kymen Sanomat: Kuluttajaneuvoja vei sähköyhtiön markkinaoikeuteen hinnankorotuksista – kuluttajan asema paranee lokakuussa Sähköasioihin liittyvät yhteydenotot ovat kasvussa Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV). Lakimies Jukka Kaakkolan mukaan ainakin iso osa kasvusta selittyy sähköverkkoyhtiö Carunaan liittyneillä yhteydenotoilla. Kuluvan vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana KKV sai noin 1 700 sähköön liittynyttä yhteydenottoa. — Sähkösopimusten solmimiseen ja kilpailutukseen liittyvissä yhteydenotoissa on kyse usein siitä, että kuluttaja ostaa sopimuksen halvalla hinnalla, minkä jälkeen yhtiö nostaa hintaa nopeastikin, Kaakkola kertoo. Kuluttaja-asiamies on vienyt viime viikolla tällaisen tapauksen markkinaoikeuteen. Kuluttaja-asiamiehen mukaan Finkraft Oy on nostanut toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintaa kerralla jopa 40—60 prosenttia. Lisäksi korotuksia on ollut useampaan kertaan. — Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan tällaista korotusta ei voi perustella muutoksilla sähkön markkinahinnassa ja yhtiön liiketoimintakuluissa. Lain mukaan sopimusta ei yksipuolisesti saa muuttaa olennaisesti. Parhaillaan markkinoilla on useita yhtiöitä, jotka tarjoavat sähköä alle sentillä kilowattitunti. Tällaisiin tarjouksiin törmää esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämällä sahkonhinta.fi-sivustolla. Pörssisähkön hinta on Suomessa vaihdellut tänä vuonna kuukausitasolla 3,24 ja 4,69 sentin välillä kilowattitunnilta. Lue koko uutinen:

