Kymen Sanomat: Kotkan pääkirjastossa pyristellään eroon nivelvaivoista Pelkästään polven ja lonkan nivelrikosta kärsii noin 400 000 suomalaista. Selkä- ja nivelvaivat ovat työnantajalle merkittävin poissaolojen syy. Arvioiden mukaan nivelrikko aiheuttaa vuosittain lähes miljardin menetykset kansanterveydellisenä ongelmana. Kotkan pääkirjaston auditoriossa pohdiskellaan keskiviikkona kello 18 kuinka nivelvaivoista on mahdollista päästä eroon. Tilaisuuden luennoitsija on funktionaalisen lääketieteen asiantuntija ja kouluttaja, fysioterapeutti Bengt Kevin Kotkasta. Illan aikana Kevin kertoo, kuinka nivelrikko, niveltulehdus ja reuma syntyvät ja miten on mahdollista löytää uudelleen kyky liikkua kivuttomasti ja kuinka työstä pystyy suoriutumaan kivuttomasti, eikä tarvitse sairastella nivel- tai selkävaivojen takia. Tilaisuudessa kuullaan avun saaneiden henkilöiden tarinoita siitä, miten he ovat kuntoutuneet. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

