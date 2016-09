Uutinen

Kymen Sanomat: Karhulan uimahallissa tyttöjä ahdistelleelle miehelle ehdollista Kymenlaakson käräjäoikeus tuomitsi tänään Kymenlaaksossa asuvan 44-vuotiaan miehen ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja yhdyskuntapalveluun yhteensä kuudesta lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Vankeusrangaistus on ehdollinen, koska miehellä ei ole aiempaa rikosrekisteriä. Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta yhdestä seksuaalisesta ahdistelusta ja kuudesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Seksuaalista ahdistelua koskeva syyte hylättiin näyttämättömänä. Teot tapahtuivat Karhulan uimahallissa kuluvan vuoden tammikuussa, maaliskuussa ja huhtikuussa. Mies oli tarttunut uimahallissa uimassa ollutta jalasta ja nipistänyt. Käräjäoikeuden mielestä teko oli kokonaisuus huomioonottaen lain tarkoittamalla tavalla seksuaalinen. Lisäksi hän oli koskettanut viittä 13- ja 12-vuotiasta uimassa ollutta tyttöä takapuolesta. Yhtä heistä hän oli takapuolen lisäksi koskettanut takareidestä veden alla. Käräjäoikeus otti tekoja rikosoikeudellisesti arvioidessaan huomioon, että kaikki asianomistajat ovat olleet nuoria tyttöjä, iässä, joka on seksuaalista hyväksikäyttöä ajatellen riskialttein ikä ja voimakkaan hämmennyksen ja tunnekokemuksen vaihe. Tytöt olivat uimapuvussa, ja tuomittu on heitä kaikkia huomattavasti vanhempi, heille entuudestaan tuntematon mies. Teot olivat omiaan vahingoittamaan tyttöjen kehitystä. Tuomitun rangaistuksen lisäksi mies joutuu tuhansien eurojen edestä vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja. Kymenlaakson käräjäoikeus käsitteli asiaa suljetuin ovin. Oikeudenkäyntiasiakirjat määrättiin osin salaisiksi. Lue koko uutinen:

