Kymen Sanomat: Karhulan Valimossa odotetaan torstaita ja ensimmäistä valua Karhulasta saatiin tänä kesänä positiivisia teollisuusuutisia, kun Sulzer kertoi myyneensä valimonsa kolmen miehen muodostamalle yritykselle. Saman valimon, jonka Sulzer viime joulukuussa ilmoitti sulkevansa. Uusilla yrittäjillä: Pekka Kempppaisella, Ilkka Hakalalla ja Jyrki Laitisella oli tarjota töitä 42 työntekijälle ja 12 toimihenkilölle. Kemppaisen mukaan lisääkin töitä pitäisi olla lähivuosina tarjolla. — Tavoitteena on, että kahden vuoden sisällä liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa ja henkilöstöä noin 100, sanoo Kemppainen. Ennen laajentumista pitää ottaa se ensimmäinen askel: ensimmäinen valu uuden omistajan aikakaudella. Se on luvassa tämän viikon torstaina. — Hyvillä fiiliksillä. Kohti uusia seikkailuja, kuvaavat kokeneet kaavaajat Jari Taskinen ja Risto Ollikainen uuden aikakauden alkua. Lue lisää keskiviikon Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

