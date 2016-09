Uutinen

Kymen Sanomat: KTP odottaa Tre’ Bennettiltä enemmän — sopimus vaakalaudalla KTP-Basketin ulkomaalaiskokoonpanoon saattaa tulla vielä muutoksia ennen parin viikon kuluttua käynnistyvää Korisliigaa. Ainakin rookie-takamies Tre’ Bennettiltä odotetaan aiempaa vakuuttavampia näyttöjä ennen sopimuksen allekirjoittamista.24-vuotias, 173-senttinen pelintekijä haluaisi Kotkasta ensimmäisen ammattilaissopimuksensa, mutta koeaika jatkuu yhä.— Odotamme häneltä enemmän ja teemme ratkaisut Salon turnauksen jälkeen, päävalmentaja Ray Ailus kertoo.Bennett on antanut näyttöjä kolmen harjoitusottelun verran, mutta KTP:n johto ei ole vielä tehnyt päätöksiä.— Ensimmäisen ottelun (Kouvot—KTP) tuskailin heittoni kanssa. Yritin tehdä vaikutuksen kaikkiin ja näyttää mitä osaan, Bennett myöntää.— Viime viikonloppu Virossa oli jo vähän parempi. Mutta ensi viikonvaihde Salossa on iso joukkueelle ja varsinkin minulle.— Olen jutellut valmentajan kanssa ja tiedän mitä hän haluaa minusta. Pidän hänen suorasta tyylistään, Bennett kertoo. KTP:llä on riveissään neljä amerikkalaista, Bennettin lisäksi Moneya Pratt, Sherman Gay ja William Walker.Lue lisää keskiviikon Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

