Kymen Sanomat: Haave uusista koulutiloista elää — hankesuunnitelmat käsittelyssä tiistaina Korkeakosken koulun pihalla aloitetaan parakkien pystytys tällä viikolla. Väistötiloihin on tarkoitus siirtyä marraskuussa. — Insinööritoimisto tuli tekemään porauksia ja rakennetutkimuksia ja selvityksen päätteeksi todettiin, että meidän on syytä siirtyä täältä mahdollisimman pian. Viime talvi oli rankka näiden sisäilmaongelmien takia, kertoo rehtori Joni Häkkinen käsityöluokan sahauksen lomassa. Käsityöluokka on mainio esimerkki vanhentuneista ja toimimattomista tiloista, luokasta puuttuu esimerkiksi pölynpoisto. — Oikein hyvillä fiiliksillä ollaan. Oppilaat elävät hetkessä ja ovat sopeutuvia. Parakkien myötä moni asia paranee, Häkkinen sanoo. Langinkosken ja Korkeakosken koulujen hankesuunnitelmat esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa tiistaina. Esitysten mukaan Korkeakosken kivikoulu peruskorjataan, pahvikoulu puretaan ja tarvittavat tilat rakennetaan uudisrakennuksena. Kivikoulu on suojeltu, joten ulkopuolelta rakennus on jätettävä ennalleen. Hanke-ehdotuksen mukaan Langinkoskelle rakennetaan kokonaan uusi koulu. Langinkosken koulun hankkeen eteneminen tyssäsi viime vuoden loppupuolella kun suunnitelma palautettiin valmisteluun. Kaupungin palvelujohtaja Jorma Haapasen mielestä pieni suunnittelutauko ei kuitenkaan ollut pahasta. — Uusi koulu on selkeästi pienempi kuin aikaisemmin ja neliöiltään tiiviimpi. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

