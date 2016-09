Uutinen

Kymen Sanomat: Ahtaajien oppisopimuskoulutus alkaa Haminassa Haminan satamassa pääasiassa operoiva Saimaa Terminals Oy käynnistää lastinkäsittelijän ammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen Haminassa. Viimeksi ahtaajia koulutettiin oppisopimuksella Haminassa 1990-luvun lopulla. Saimaa Terminals Oy:n toimitusjohtaja Ari-Pekka Saaren mukaan nyt alkavalla oppisopimuskoulutuksella halutaan varautua ahtaustyön lisääntymiseen satamassa. — Kyseessä on meidän pidemmän tähtäimen juttu, koska työmäärä on ollut kasvussa ja uskomme sen jatkossa edelleen kasvavan. Olemme ajatelleet, että olisi hyvä tarjota lähtökohtaisesti nuorelle väelle tilaisuus tulla alalle, Saari sanoo. Hänen mukaansa kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen suorittaneille ei voida taata vakituista työpaikkaa, mutta mahdollisuudet työllistyä ovat olemassa. — Koulutushan kestää kaksi vuotta ja maailma voi muuttua. Varsinaisesti tämä ei siis ole mikään tae siitä, että saisi vakinaisen työpaikan, mutta suurella todennäköisyydellä työtä on kuitenkin tarjolla. Samalla ihmisillä on mahdollisuus katsoa, onko kyseessä heille sopiva ala. Runsaasti kiinnostusta herättäneeseen koulutukseen otetaan 15 henkilöä. Saimaa Terminals on Steveco Oy:n tytäryhtiö. Lastinkäsittelytöissä Saimaa Terminalsilla on noin 100 henkilöä, joista 45 työskentelee Haminassa. Lue koko uutinen:

