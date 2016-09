Uutinen

Kymen Sanomat: Olli Mustonen konsertoi kiihkeällä sykkeellä maailman suurkaupungeissa, mutta rauhoittuu järvenrantaidyllissään Pianisti Olli Mustosen haastatteleminen onnistuu parhaiten puhelimessa, sillä hänen kalenterissaan noin puolet vuodesta on matkapäiviä. Konsertteja kertyy vuoden mittaan noin 70. — Työssäni on ajoittain todella intensiivisiä periodeja ja teen paljon matkoja. Kesät pyrin rauhoittamaan kotona olemiselle ja säveltämiselle, ja uuden ohjelmiston harjoittelemiselle. Koti on ensi vuonna viisikymppisiään juhlivalle Mustoselle ilmeisen tärkeä paikka. Hausjärvellä sijaitsevan järvenrantamiljöön hänen kanssaan jakavat puoliso Sole Mustonen ja esikouluikäinen poika Vilho. — Sibelius sanoi aikanaan, että on hyvä asua joko suuressa kaupungissa tai metsän keskellä. Työni ovat suurissa kaupungeissa, jotka ovat mielenkiintoisia paikkoja, mutta on etuoikeutettua saapua kotiin suomalaiselle maaseudulle ja nauttia kaikista luonnon elämyksistä. Paitsi pianistina, Olli Mustonen on osoittanut kykynsä myös kapellimestarina ja säveltäjänä. Tällä viikolla hän konsertoi Saimaa Sinfoniettan kanssa kaikissa kolmessa roolissa. Ohjelmassa on Mustosen teos Triptyykki jousille. — Se on erään amerikkalaisen herrasmiehen tilaama, alunperin kolmelle sellolle kirjoitettu. Eräässä haastattelussa hän kertoi hyvin koskettavasti edesmenneestä sellisti-vaimostaan, jonka muistolle halusi tilata teoksen. Tarina puhutteli säveltäjää ja antoi kaaren sävelten draamalle. — Sinfonian ensimmäinen osa Misterioso viittaa elämän mysteeriin, sellaiseen mitä emme voi ymmärtää. Toinen osa on Furioso, se assosioituu kamppailuihin, joita elämä on täynnä, ja kolmas, Ad Astra, alkaa hyvin dissonanttisesti kohoten jonnekin kirkkauteen. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/19/Olli%20Mustonen%20konsertoi%20kiihke%C3%A4ll%C3%A4%20sykkeell%C3%A4%20maailman%20suurkaupungeissa%2C%20mutta%20rauhoittuu%20j%C3%A4rvenrantaidylliss%C3%A4%C3%A4n/2016321280958/4