Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa kauppaa käydään, Haminassa asuntoala on hiljainen Suomen asuntokauppa jatkoi kasvuaan tammi-elokuussa kahteen edellisvuoteen verrattuna. Etenkin käytetyt kerrostaloasunnot kiinnostivat elokuussa. Myös Kotkassa asuntokauppoja on tehty huomattavasti paremmin kuin vuosi sitten, kertoo Merja Sundberg Kiinteistömaailmasta Kotkasta. – Tänä vuonna on jo tähän mennessä myyty asuntoja saman verran kuin koko viime vuotena yhteensä, sanoo Sundberg. Sundberg uskoo, että nyt ovat liikkeellä ihmiset, joilla on ollut jo pitkään harkinnassa asunnon hankinta tai vaihto. – Jossakin vaiheessa on uskottava tulevaisuuteen ja tehtävä päätökset. Haminassa ollaan asuntokaupoissa suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna, kertoo Tapio Rokka Kymen Kiinteistöpörssistä. Haminassa ongelmana Rokan mielestä on se, että käytettyjä kerrostaloasuntoja on vähän myynnissä. – Käytetyt asunnot eivät liiku, ellei kaupungissa ole uustuotantoa. Hamina ei Rokan mukaan ole päässyt mukaan tilastoihin, koska asuntokauppa ei ole riittävän vilkasta. – Pitäisi olla vähintään kolme asuntoa kaupattuina saman kadun varrelta. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

