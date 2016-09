Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa on liikkeellä sitkeää flunssaa — kotikonstit auttavat sen taltuttamisessa! Etelä-Kymenlaaksossa vyöryy syksyn ensimmäinen flunssa-aalto. — Tavallisesti ensimmäinen piikki flunssapotilaiden määrässä tulee tietyllä viiveellä sen jälkeen, kun koulut ovat alkaneet ja lapset palanneet päiväkoteihin. Liikkeellä on myös enterorokkoa, joka on pahimmillaan irrottanyt kynsiä lasten sormista. Influenssaa ei ole vielä näkynyt, kertoo Mehiläinen Oy:n Kotkan yksikön johtaja Juha Tasa. Tämän syksyn virusflunssien erikoispiirteenä voidaan pitää niiden sitkeyttä ja pitkäkestoisuutta, mutta flunssa talttuu tavallisesti kotikonstein. — Lepo ja perinteiset lääkkeet, parasetamoli, auttavat. Jos oireet pitkittyvät, kannattaa tulla lääkärin vastaanotolle. Bakteeritulehdusten määrä kasvaa yhdeksännen ja kymmenennen päivän vaiheilla. Tosin lapsilla korvatulehdus puhkeaa tavallisesti jo kolmantena tai neljäntenä päivänä, kuvailee Tasa. Korkea kuume, korvatulehdus, kova kurkkukipu ja pistävä tunne rinnassa ovat oireita, joiden takia tulisi kääntyä lääkärin puoleen. — Jos jokin asia askarruttaa, pitää kysyä neuvoa, opastaa osastonhoitaja Timo Nortamaa Karhulan terveysasemalta. Lue lisää aiheesta tiistain lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

