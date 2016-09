Uutinen

Kymen Sanomat: Antti Häkkänen: ”Väkivaltaan syyllistyvät ääriliikkeet eivät lainsuojaa ansaitse” Kokoomuksen varapuheenjohtajan Antti Häkkäsen mielestä äärijärjestöjen toiminnan laillisuus on selvitettävä. Mäntyharjulaisen kansanedustajan mukaan väkivaltaan syyllistyvät ääriliikkeet eivät ansaitse lain suojaa. Häkkänen tukee sisäministeri Paula Risikon (kok.) avausta selvittää äärijärjestöjen toiminnan laillisuus. Häkkäsen mukaan asiassa on kyse paitsi lainsäädännöstä, myös poliisin riittävistä resursseista. — Äärijärjestöjen toiminnan valvomiseen tarvitaan riittävästi poliisimiehiä ja -naisia. Viimeistään ensi kevään kehysriihessä tulee palata Risikon esittämän mukaisesti uudestaan poliisien määrän arvioimiseen, Häkkänen kirjoittaa kannanotossaan. Häkkäsen mukaan Suomessa jokaisen on voitava liikkua vapaasti ja turvallisesti kadulla. Siksi väkivaltaisten järjestöjen laillisuuden selvittäminen on hänen mielestään tärkeää. Ääriliikkeiden väkivalta nousi puheenaiheeksi Helsingissä tapahtuneen pahoinpitelyn jälkeen. Poliisi epäilee, että vuonna 1988 syntynyt mies pahoinpideltiin uusnatsistisen Suomen Vastarintaliikkeen mielenosoituksessa toissa lauantaina. Pahoinpidelty mies kuoli sairaalassa viime perjantaina. Lue koko uutinen:

