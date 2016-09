Tasapelistä pientä helpotusta KTP:n ahdinkoon Ykkösessä

Uutinen

KTP haki Jazzin vieraana 1—1 (1—0) tuloksen jalkapallon Ykkösessä sunnuntaina. Samaan aikaan GrIFK hävisi TPS:lle 1—2. Näin ollen kotkalaisten piste-ero "Graniin" kaventui kahteen pisteeseen. KTP on sarjassa yhdeksäntenä 25 pisteellä. GrIFK on kahdeksantena eli viimeisen säilyjän paikalla 27 pisteellä. EIF on seitsemäntenä 28 pisteellä. Avauspuolikkaalla KTP:n paras paikka oli Ville Oksasella, jonka veto tömähti ylärimaan. Vain pari minuuttia myöhemmin Jazzin Justus Lehto pelattiin keskeltä läpi. Lehto tuikkasi pallon varmasti ohi KTP-vahti Jere Pyhärannan. Toisella puoliajalla Jazz oli lisätä vieraiden tuskaa, kun Samu-Petteri Mäkelän vapaapotku osui ylärimaan. Varttia ennen loppua erotuomari näki Jazzin pelaajan käsivirheen ja vihelsi KTP:lle rangaistuspotkun. Jussi Aalto sijoitti pallon oikeaan nurkkaan Jazzin Lauri Pirhosen aavistaessa toiseen suuntaan.

