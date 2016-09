Uutinen

Kymen Sanomat: Tärkeimmät muistot halutaan ikuistaa valokuviksi Kuva Salonen lienee Kotkan vanhimpia edelleen toimivia yrityksiä. Liikkeen juuret ulottuvat viime vuosisadan alkuun kun Antti Gunnar ”Guni” Salonen saapui naisen perässä Kotkaan ja ryhtyi puistovalokuvaajaksi. Ihastuksen kohde Impi Lydia Stenberg tuli Kotkaan pitämään osuuskauppaa. Liike nimeltään Sähkövalokuvaamo perustettiin vuonna 1927 Kirkkokatu 11:een. Noin kuudenkymmenen neliön liiketilassa Saloset myivät kuvia ja asuivat takahuoneessa. Guni jatkoi kuvaamista vielä sodassakin. — Antti otti niin sanottuja rintamakuvia, jotka olivat sodan ajalta, mutta eivät varsinaisesti rintamalta. Hän kuvasi ihmisten vapaa-aikaa, kertoo Kuva KM Salosen yrityksestä nykyisin vastaava Sari Salonen. Kun Antti kuoli vuonna 1960, valokuvausliike jäi pojalle Matti Saloselle. Häneltä liike siirtyi edelleen pojalle Kari-Matti Saloselle vuonna 2000. Yritys on pysynyt vuosikymmeniä perheomistuksessa ja Sari Salonen toiminut omien sanojensa mukaan liikkeen ”äitihahmona” viimeiset kymmenisen vuotta. — Uskon, että valokuva tulee aina olemaan. Valokuvia on aina tehty, filmiaikanakin. Tärkeimmät muistot halutaan ikuistaa, Sari Salonen tuumaa syyksi siihen, miksi yritys on pysynyt niin pitkään pystyssä. Kymijoessa on ehtinyt paljon virrata vettä siitä kun Guni Salonen kuvasi ihmisiä puistossa. Vuosien varrella liikkeessä on nähty kuvaustekniikan muutokset ja digitalisaatiomurros, joista viimeksi mainittu asettaa perinteikkään yrityksen haasteen eteen. — Ajan hermolla pitäisi pysyä. Verkkokaupan yleistyminen on haaste, ja digitalisaation lisääntyminen on muuttanut paljon. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/18/T%C3%A4rkeimm%C3%A4t%20muistot%20halutaan%20ikuistaa%20valokuviksi%20/2016321275982/4