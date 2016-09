Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtääläisen Outi Markkasen neuleet päätyivät uuteen Rölli-elokuvaan Juuri elokuvateattereihin saapuneessa Rölli-elokuvassa on yllättävää paikallisväriä. Tästä väristä vastaa pyhtääläinen yrittäjä Outi Markkanen, jonka luoma neule päällä Rölli seikkailee kautta likaisten varpaittensa. — Puvustajan assistentti haki Facebookissa elokuvaan neuleidentekijää ja laitoin itsestäni esittelyn. Ensin minulta tilattiin Röllin pusero ja säärystimet, sieltä tuli mukana langat ja piirrokset, Markkanen kuvailee. Puseroita ja säärystimiä piti tehdä kolmet identtiset kappaleet, sillä Röllin matkassa tietysti rähjääntyy. Lopputulos tyydytti elokuvantekijöitä ja lisätilauksena pyydettiin vielä 3 neuletta kyläläisille ja yksi Suurelle Röllille. — Näiden tekeminen oli sellaista ihanaa revittelyä. Neuleissa piti olla virheitä ja solmuja, mitä ei normaalisti asiakastöissä saa missään nimessä olla, Markkanen kertoo. Markkanen ei muista aikaa, milloin hän ei olisi rakastanut neuleita. Hän kertoo nukkuneensa neulekoneen vieressä ja säilyttäneensä lankanyssäköitä patjan alla. Markkanen pyörittää Noon knit -yritystä, joka muutti toukokuun alussa Karhulan torille. — Minulla oli Haminassa tuotantotilat, jossa valmistin neuleita omaan mallistoon. Se talo purettiin. Nyt ihmetyttää, miksi surin muuttoa niin paljon, kun täällä on ihan luksusta. Karhulan liiketiloissa on oman malliston lisäksi myynnissä myös lankoja. Muutossa mukana tuli Antti, teollinen neulomakone. Lue koko uutinen:

