Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisen Roni Kayan kuvissa näkyy ihmisen, luonnon ja eläinten vuorovaikutus Kulttuuritalo Greipin valokuvanäyttely esittelee Itä-Turkin Kurdistanin vuoriston luontoa ja ihmisiä. Kuvat on ottanut kotkalainen Roni Kaya, joka taltioi entisen kotiseutunsa elämää vuonna 2013. — Jokaisella vuoriston kaupungilla on omat erityispiirteensä. Pelkästään vaatteista voi tunnistaa, mistä joku on kotoisin, Kaya kertoo. Kayan mukaan elämä Kurdistanin alueella on erilaista kuin muualla Turkissa. Monet asukkaista harjoittavat perinteistä paimentolaiskulttuuria ja vanhoja uskontoja. — Siellä ei ole teollisuutta tai teknologiaa. Elämä on hyvin luonnonmukaista. Ihmiset, luonto ja eläimet ovat läheisessä vuorovaikutuksessa. Kaya työskenteli toimittajana kurdilaisessa uutistoimistossa Turkissa, Iranissa ja Irakissa kahdeksan vuoden ajan. Hän tuli Suomeen vuonna 2008 turvapaikanhakijana. — Turkissa sananvapaus ja ihmisoikeudet ovat rajoitettuja, joten monet toimittajat ovat joutuneet vankilaan, Kaya perustelee muuttoaan. Kaya kertoo olevansa tyytyväinen elämäänsä Kotkassa. Ainoastaan oman alan työpaikka puuttuu. Kahtena kesänä Hovinsaaren vastaanottokeskuksessa työskennelleen Kayan mukaan ulkomaalaisten on vaikea työllistyä Suomessa, vaikka heillä olisi pitkä työhistoria ja koulutus. Kulttuuritalo Greipin näyttelytila on avoinna kaikille taiteentekijöille. Lisätietoja saa nuorisonohjaaja Talvikki Paakkaselta: talvikki.paakkanen@kotka.fi, 0400-407 533. Vuoren elämä -valokuvanäyttely on esillä kulttuuritalo Greipissä 25. syyskuuta asti. Näyttely on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9—19. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/18/Kotkalaisen%20Roni%20Kayan%20kuvissa%20n%C3%A4kyy%20ihmisen%2C%20luonnon%20ja%20el%C3%A4inten%20vuorovaikutus/2016321275753/4