Uutinen

Kymen Sanomat: Jokipuiston risteilyt saattavat ensi kesänä jatkua Korkeakoskelle Risteilyt Sapokasta Karhulan Jokipuiston nousivat menneen kesän hittituotteeksi. Laivuri Kari Auvinen kertoo, että kesän parhaimpana sesonkiaikana joitakin ihmisiä jäi jopa rannalle, kun aluksen matkustajakapasiteetti täyttyi. — Tuotteen suosio yllätti myönteisesti. Ilman muuta jatkamme näitä jokiristeilyjä ensi vuonna. Tämän vuoden osalta voi tulla vielä tilausristeilyjä, mutta muuten sesonki on ohi, sanoo Auvinen. Kesän aikana Meriset Oy kuljetti ihmisiä Jokipuistoon yleisö- sekä tilausristeilyillä. Kumpiakin kertyi useita kymmeniä. Jokipuistoristeilyjen saamaa hyvää palautetta on ryydittänyt se, että matkan aikana aluksen kippari on kertonut Kotkan historiasta. Niin sahojen, Tiutisen, Hallan, Sunilan, Hietasen kuin jokivarrenkin paikkojen.Tarinoiden teksti on Pekka Mandartin kynästä. — Moni matkalla mukana ollut on tullut sanomaan, että ei ole tiennytkään Kotkan historiasta tiettyjä asioita. Tärkeää on ollut myös, että teksti ei ole tullut nauhalta, vaan kapteenin kertomana, sanoo Mandart. Korkeakoskelle on Jokipuiston laiturista noin kaksi kilometriä. Kari Auvisen mukaan matkan jatkaminen sinne asti on periaatteessa täysin mahdollista. — Ihan noin vain Korkeakoskelle saakka ei kuitenkaan lähdetä. Matkalla on muutama paikka, jotka pitää ensin luodata. Ne paikat on aikomuksena katsoa tänä syksynä. Ehkäpä ensi kesänä Korkeakoski voidaan ottaa ohjelmaan mukaan. Laituria siellä ei pysähdystä varten ole, mutta padon alapuolella voisi pyörähtää ja palata takaisin. Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen mukaan jokiristeilyn myötä on saatu odotettu uusi matkailutuote, joka samalla monipuolistaa Jokipuiston käyttöä. — Tähän kaupungin laituriin pääsee toki tulemaan kuka tahansa omallakin veneellä. Ei pitkää kiinnitystä varten, mutta mainiosti voi vaikka piipahtaa Karhulan torilla kahvilla. Laiturilla ovat ihmiset myös muuten viettäneet aikaa puistossa käydessään. Suunnitelmissa onkin laittaa ensi vuodeksi pari pöytää ja penkkiä. Näin saadaan uusi piknik-paikka. Katariinan meripuisto on Laaksosen mukaan seuraava kohde, jonne voitaisiin suunnitella yleisöristeilyjä. Niitä nimittäin kysellään koko ajan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/18/Jokipuiston%20risteilyt%20saattavat%20ensi%20kes%C3%A4n%C3%A4%20jatkua%20Korkeakoskelle/2016321276166/4