Kymen Sanomat: Jätevirrat yhden katon alle — uusi prosessi keskittäisi jätevedet ja kuivajätteet samaan käsittelylaitokseen Raaka-aineiden ja energian kulutus on kasvussa. Näköpiirissä on niukkuus monista luonnonvaroista. Muun muassa Euroopan unioni kannustaa jäsenvaltioitaan ottamaan askelia kohti kiertotaloutta. Kiertotalouden idean voi tiivistää saksalaisen kemistin Michael Braungartin ja amerikkalaisen arkkitehdin William McDonoughin sanoin: taloudessa tulee käyttää uudelleen raaka-aineet ja tuotteet mahdollisimman kauan siten, että niiden arvo säilyy mahdollisimman pitkään. Mitä paremmin materiaalihäviöiden sulkeminen onnistuu, sitä paremmin toteutuvat myös ekologiset tavoitteet. Tämä on ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta kiertotalouden saralla on Suomessakin tuoretta liikehdintää. Uusi avaus kiertotalouden suuntaan tulee Lappeenrannasta. Mitä jos yhdyskuntien jätevesi ja kierrätykseen kelpaamaton kuivajäte käsiteltäisiinkin samassa toimipisteessä? Lappeenrannan teknillisen yliopiston kehittämällä uudella energiatehokkaalla suljetulla vesikiertoprosessilla voi tehdä näin. Noin kymmenhenkinen tutkijaryhmä on kehittämässä tätä yliopiston hankkeessa. — Uusi prosessikokonaisuus perustuu pitkälti olemassa olevaan osaamiseen. Meillä on iso erotustekniikan keskus, joka on vuosikymmeniä kehittänyt kalvosuodatustekniikkaa, kertoo professori Juha Pyrhönen Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiajärjestelmien yksiköstä. Suomessakin kalvosuodatustekniikkaa on käytetty etenkin teollisuuslaitosten jätevesien puhdistuksessa. Yhdyskuntajätevesiä käsittelevillä puhdistamoilla ei tätä tekniikkaa ole Suomessa vielä tiettävästi hyödynnetty. — Esitämme, kuinka jäteveden puhdistamiseen liittyvät energiakysymykset voidaan ratkoa samalla, sanoo Pyrhönen. Prosessissa kuivajäte- ja jätevesivirrat pääsevät hyödyttämään toisiaan. Prosessin tuottama energia riittää ylläpitämään prosessia itseään, ja energiaa voi jäädä vielä markkinoillekin. Uudenlainen prosessi olisi entistä tehokkaampi myös jäteveden kemikaalijäämien käsittelijänä. Jos uusi suljetun kierron prosessi toteutettaisiin, putken päästä tulisi Pyrhösen mukaan niin puhdasta vettä, että se kelpaisi vaikka auton akkuun. — Varmuuden vuoksi vesi vielä desinfioidaan esimerkiksi UV-valolla tai otsonoinnilla. Perinteisellä teknologialla toteutetut puhdistamot päästävät haitallisia aineita vesistöihin. Näitä aineita ovat esimerkiksi lääkejäämät, hormonit, bakteerit, virukset ja mikromuovipartikkelit. — Meillä on käsissämme kaikki se tekniikka, jota tarvitaan poistamaan kaikki nämä haitat, joita jätevesien kemialliset ainejäämät nykyisin aiheuttavat. Perinteinen biologinen jätevedenpuhdistusteknologia on myös paljolti riippuvainen lämpötilasta. — Kun on kylmää ja puhdistamolle tulee paljon hulevesiä, jäteveden lämpötila laskee ja typenpuhdistusbakteerit lopettavat toimintansa.

