Uutinen

Kymen Sanomat: Reserviupseerikoulutuksen saaneet naiset koolla ensimmäistä kertaa Haminassa Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen mahdollistamisen jälkeen noin 870 naista on käynyt RUK:n. Lähes 180 heistä kokoontui perjantaina laatuaan ensimmäiseen reserviupseerikoulutuksen saaneiden naisten tapaamiseen Haminaan. Tapahtumaan osallistuvat myös kokelas Anna Korhonen Kajaanista ja reservin yliluutnantti Essi Lauri Helsingistä. Molemmille oli heti varusmiespalveluksen alusta saakka selvää, että RUK tulee käydä. Korhonen uskoo RUK:sta olevan hyötyä myös siviilielämässä. — Se katsotaan eduksi, että on saanut koulutusta johtamiseen. Johtajuutta ei tässä mittakaavassa eikä tavallaan omana oppiaineena missään muualla opeteta. RUK on laadukas ja monipuolinen koulutus, josta olen ylpeä ja pyrin hyödyntämään mieleen jääneitä oppeja siviilissäkin perusarjessa, Korhonen toteaa. Hänen kanssaan samoilla linjoilla jo kokemuksenkin kautta on Lauri. — Vuorovaikutus- ja esiintymistaito kehittyivät vuoden aikana, johtamistaidosta puhumattakaan. Nämä taidot ovat myös siviilityöelämässä äärimmäisen tärkeitä ja niiden kehittämiseen olen vuosien saatossa jatkanut panostamista. Työhaastatteluissa palvelus on nähty positiivisena, mutta eniten hyöty näkyy minussa itsessäni. Olen kuka olen – osin kokemuksistani johtuen. Haminassa reservin upseerien tapaamsien ohjelmassa on muun muassa tutustuminen RUK-museoon, johtajuusseminaari ja kaupungin vastaanotto. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/17/Reserviupseerikoulutuksen%20saaneet%20naiset%20koolla%20ensimm%C3%A4ist%C3%A4%20kertaa%20Haminassa/2016321275833/4