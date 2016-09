Uutinen

Kymen Sanomat: Peli-Karhut aloittaa harjoitusottelunsa sunnuntaina — ”Vähän arvoitus, mutta stressiä ei oteta” Naisten Korisliigan Peli-Karhut pelaa kauden ensimmäiset harjoitusottelunsa sunnuntaina. Karhulan liikuntahallissa järjestettävässä Kymen Sanomat -turnauksessa PeKa kohtaa kello 12 liiganousija Kouvottaret. Kello 17 PeKa pelaa liigajoukkue Espoo Basket Teamia vastaan. EBT ja Kouvottaret kohtaavat kello 14.30. — Olemme harjoitelleet juniorikaartin kanssa toukokuusta asti, joten kiva päästä vihdoinkin pelaamaan, PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä sanoo. — Ensimmäiset pelit ovat aina arvoitus. Stressiä ei tarvitse ottaa. Nämä ovat tilaisuus nähdä, mikä toimii ja mitä pitää parantaa. Mäkelä odottaa erityisesti sitä, miten harjoituksissa pirteästi esiintynyt pelintekijä Almesha Jones, 23, pärjää pelitilanteessa. PeKa nimeää kumpaankin otteluunsa 10 naisen kokoonpanon. Juta Jahilon pelaaminen on pienen jalkavamman vuoksi vielä epävarmaa. — Otan paljon pelaajia mukaan. Konkariosasto pelaa molemmissa otteluissa, nuoremmat jaan siten että osa pelaa toisessa ja osa toisessa ottelussa. Kaikki saavat peliaikaa, ei sinne kannata ottaa ketään vain istumaan penkille, Mäkelä kertoo. Mäkelän mukaan hyökkäyskuvioita on jauhettu harjoitussalissa monta viikkoa. — Toivottavasti ovat tarttuneet päihin, ainakin ihan hyvältä on näyttänyt. Mutta pelit ovat aina arvoitus, Mäkelä toistaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/17/Peli-Karhut%20aloittaa%20harjoitusottelunsa%20sunnuntaina%20%E2%80%94%20%E2%80%9DV%C3%A4h%C3%A4n%20arvoitus%2C%20mutta%20stressi%C3%A4%20ei%20oteta%E2%80%9D/2016321278142/4