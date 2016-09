Uutinen

Kymen Sanomat: Näyttelijä Sari Havas tarjoilee nauruterapiaa Kairossa Sari Havaksen ja Pauliina Hukkasen uusi komedia Terapian tarpeessa saapuu Kotkaan ravintola Kairoon 23. syyskuuta. Musiikilla höystetyssä komediassa elämä yllättää ja tuo yhteen kaksi naista, Aila Sydänvalon ja Kaisa Alahämärän. Toinen on terapeutti, toinen ruuhkavuosissa pyörivä perheenäiti ja vaimo. Toinen pelkää yksinäisyyttä, toinen haluaisi joskus nukkua kunnolla. — Terapian tarpeessa on kirpeä kahden naisen komedia. Esityksessä on paljon naurua, laulua ja kyyneleitä, näyttelijä Sari Havas kertoo. Havaksen kirjoittama näytelmä sai ensi-iltansa Kuninkaankartanon kesäteatterissa Juvalla kesällä 2015. Sen jälkeen sitä on esitetty teattereissa ympäri Suomea. Seksuaali- ja parisuhdeterapeutiksi kouluttautuneen Havaksen mukaan komedian sanoma on, että kaikki ihmiset kamppailevat samojen ongelmien kanssa, vaikka luulevat olevansa tilanteessaan yksin. — Näytelmä koskettaa ennen kaikkea naisia, mutta uskon teemojen puhuttelevan myös miehiä. Terapian tarpeessa -komedia ravintola Kairossa pe 23.9. klo 19, la 24.9. klo 14 ja 18, ke 5.10. klo 19, ti 11.10. klo 19, pe 21.10. klo 19 ja la 22.10. klo 18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/17/N%C3%A4yttelij%C3%A4%20Sari%20Havas%20tarjoilee%20nauruterapiaa%20Kairossa/2016321271017/4