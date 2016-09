Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan rock’n blues -jamit siirtyvät Karoliinaan — ensimmäinen jammailusessio on tänään lauantaina Kotka Rock’n Bluesin perinteiset jamit järjestetään tänä syksynä soittoruokala Karoliinassa. Syksyn ensimmäinen jammailusessio pidetään tänään lauantaina kello 19. Rock’n blues -iltoja on järjestetty vuodesta 2008 asti, jolloin kotkalaiset muusikot ja musiikin ystävät päättivät herättää henkiin Kotkan vanhan jamiperinteen. Tapahtumat osoittautuivat niin suosituiksi, että niiden pohjalta perustettiin vuonna 2010 yhdistys edistämään paikallista musiikkikulttuuria. Vuosien varrella jameja on pidetty eri ravintoloissa, viimeksi ravintola For Youssa. Kotka Rock’n Bluesin mukaan jamit ovat houkutelleet paikalle soittajia Kotkan lisäksi Haminasta, Helsingistä, Kouvolasta ja Lappeenrannasta. Karoliinassa lava on tuttuun tapaan avoinna kaikille soittajille ja laulajilla. Paikalla on myös housebändi. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/17/Kotkan%20rock%E2%80%99n%20blues%20-jamit%20siirtyv%C3%A4t%20Karoliinaan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ensimm%C3%A4inen%20jammailusessio%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20lauantaina/2016321278725/4