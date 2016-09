Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalais-haminalainen Polar Paintball värjää vastustajia 3. divisioonassa — Katso, miltä kilpa-paintball näyttää Paintballissa (värikuula-ammunassa) on kilpailtu Suomessa jo vuodesta 1994. Täksi kaudeksi Suomen Paintball-liiton 3. divisioonaan osallistui myös kotkalais-haminalainen Polar Paintball. Avauskausi tuotti PP:lle kolmossijan. Kausi oli nousujohteinen: avausosakilpailussa PP oli viimeinen, toisessa ja kolmannessa kolmonen ja viimeisessä ykkönen. — Pelaajat ovat kehittyneet huimasti alkukevään ensimmäisistä treeneistä. Yhdessä pelaaminen ja turnauskokemus sen tekevät, Mika Klemola sanoo. Paintball-joukkueessa on viisi jäsentä. Kun vastustajan kaikki pelaajat on eliminoitu, eli heihin on osuttu, saa voittajajoukkue yhden pisteen. 3. divisioonassa ottelu päättyy, kun toinen joukkue saa kaksi peräkkäistä pistettä tai kun peliaika täyttyy. Klemolan mukaan peli ei suinkaan ole ratkennut, vaikka omalla joukkueella olisi enää kaksi pelaajaa jäljellä ja vastustajalla neljä. — Pitää osata reagoida tilanteeseen ja sijoittua siten, että on silmiä joka suuntaan. Tärkeää on, että pää pysyy kasassa joka tilanteessa. — Kommunikaatio on avainasemassa. Pitää pystyä samaan aikaan huutamaan ohjeita muille ja seuraamaan kentän tapahtumia, Tero Vanhala sanoo. Välineurheilua paintball ei ole. Suurin kulunki ovat kuulat. — Halvemmallakin merkkaimella pärjää hyvin. Tarkkuuteen vaikuttaa enemmän käytettävä kuula, Tommi Mäkelä sanoo. Merkkaimella? Kyllä. — Harrastajat eivät puhu aseista, tai edes pyssyistä, Mikko Hyppänen kertoo. Polar Paintball ehostaa parhaillaan omaa harjoituspaikkaansa Reitkallissa. Se saa tekonurmialustan viimeistään keväällä. — Sitten voimme kutsua tänne muita joukkueita harjoittelemaan. Muita vastaan harjoitteleminen omalla porukalla on aina parasta treeniä. Voisimme myös järjestää pieniä turnauksia ja myös viikkokisoja, joihin kiinnostuneet voisivat tulla kokeilemaan lajia, Klemola sanoo. Mukaan mahtuu hyvin, sillä tällä hetkellä PP:llä on 11 maksavaa jäsentä. Kilparyhmään kuuluu seitsemän pelaajaa. Oheisesta videosta voi katsoa, miltä 3. divisioonan paintball näyttää. Kyseessä on kauden viimeisen osakilpailun finaali, jonka Polar Paintball voitti. Lisätietoja: www.paintball.fi, www.spbl.org, www.polarpaintballgames.fi, Facebook: Polar Paintball. Lue koko uutinen:

