Kymen Sanomat: Haminan lukiolle tulevien tilojen iso peruskorjaus Ekamilla alkaa Haminan kaupungin Ekamilta lukiotaan varten vuokraamien tilojen peruskorjaus alkaa lokakuun alussa. Lukion käyttöön tulee Ekamin Haminan kampuksen K-osan kaksikerroksisen rakennuksen toinen kerros ja puolet ensimmäisestä kerroksesta. Lopussa Ekamille jäävässä osassa opiskelevat ainakin tulevat datanomit. Remontin kohteeksi joutuvat tilat ovat olleet Ekamin kaupan ja hallinnon alan käytössä, mutta kesän jälkeen niihin ei enää palattu, vaan opetus tapahtuu toisessa peruskorjatussa rakennuksessa. Ekamin toimitila- ja hankintapäällikkö Harri Laineen mukaan lukiolle remontoitavissa lähes 1 900 neliön tiloissa muun muassa siirretään ja poistetaan seiniä, jotta huone- ja tilajärjestely saadaan tulevan vuokralaisen eli Haminan kaupungin toivomaksi. — Kantaviin seiniin ei muutoksia tule, mutta muiden seinien osalta niitä on luvassa, Laine sanoo. Haminan kaupungin tilapalvelupäällikkö Juha Tiitan mukaan teoriassa K-osan tilat olisi ollut mahdollisuus ottaa käyttöön samantien, mutta ratkaisu ei olisi ollut järkevä. — Tiloissa olisi kuitenkin ollut odotettavissa jatkuvaa virittelyä. Ne vuokrataan ainakin 15 vuodeksi eli käytännössä kyseessä on pysyvä järjestely. Siksi niistä halutaan tarkoituksenmukaiset alusta alkaen. Vaikka uudesta lukiosta ei saa niin hienoa ja avaraa kuin nykyinen, niin toiminnallisesti tilat tulevat olemaan hyvät, Tiitta sanoo. Remontin kustannuksiksi arvioidaan reilut kaksi miljoonaa euroa. Valmista kiinteistön sisätilojen osalta on ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Rakennuksen ulkovuori ja piha-alueen järjestelyt valmistuvat kuukautta myöhemmin. Lukio muuttaa Ekamilta vuokrattaviin tiloihin ensi vuoden syyskesällä. Lukion nykyinen kiinteistö tulee osaksi uutta yhtenäiskoulua. Lue koko uutinen:

