Uutinen

Kymen Sanomat: Bussit myöhässä jopa varttitunnin Kotkassa Kotkassa tapahtuneet linja-autoliikenteen muutokset ja Waltti-kortti uudistus ovat saaneet matkustajat ärtymään. Uudistuksen jälkeen joillakin linjoilla bussit ovat jopa varttitunnin myöhässä. Pohjolan Liikenteen aluepäällikkö Mika Collanus myöntää myöhästelyt, mutta ei näe uudistuksia syyksi bussien myöhästelyyn. – Aikataulut ovat aivan samat kuin viime syksynä, mutta linjat ajetaan vähemmällä autokalustolla kuin aiemmin. Busseja on Collanuksen mukaan linjalla mahdollisimman vähän, jolloin autolle ei tule taukoja lainkaan. – Vain kuljettaja vaihtuu. Ja ymmärrettävästi kuljettajan vaihtoonkin menee muutama minuutti. Jos tästä tulee myöhästelyä, se voi kertautua päivän mittaan tässä katkeamattomassa ketjussa. Bussilinjoista suurimmat ongelmat ovat Länsi-Kotkan alueella, jossa pysäkkitiheys on suurempi kuin muualla. – Siellä on myös väestötiheys suurin. Näin keskinopeus jää huomattavasti muita alueita alhaisemmaksi. Bussien aikatauluissa ei Collanuksen mukaan ollut löysää aiemminkaan, mutta nyt on vielä vähemmän Lue koko uutinen:

