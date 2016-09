Uutinen

Kymen Sanomat: Puistojen hoito hyvää Kotkassa — asukkaat antoivat jälleen hyvän arvosanan Kotkalaiset ovat edelleen erittäin tyytyväisiä puistojensa hoidon tasoon. Yhtä tyytyväisiä vertailukaupunkien joukossa ovat ainoastaan naantalilaiset. Tämä ilmenee FCG Finnish Consulting Groupin vuosittain tekemästä kyselytutkimuksesta. Yhdyskuntatekniset palvelut 2016 -kyselytutkimuksessa on mukana 27 kuntaa. Kotkan tavoitteena on olla keskustapuistojen hoidossa maan paras. Kotkalaiset antoivat puistojen hoidosta arvosanan 3,88 asteikolla 1—5. Viime vuonna tulos oli lähes yhtä hyvä (3,86). Keskustapuistojen hoidon tasoon kotkalaiset olivat vieläkin tyytyväisempiä. Keskustapuistot saivat asukkailta arvosanan 4,62, joka on vertailukaupungeista ylivoimaisesti parhain tulos. Kotka saavutti asetetun laatutavoitteen useimpien palveluiden osalta. Katuvalaistukseen asukkaat eivät ole niin tyytyväisiä kuin on toivottu. Tulokseen vaikuttanee säästöjen vuoksi tehty päätös sammuttaa katuvalot ympäri vuoden puolenyön ja kello viiden väliseksi ajaksi muualla paitsi keskusta-alueilla. Kysely lähetettiin tuhannelle kotkalaiselle. Vastausprosentti oli 34. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/09/16/Puistojen%20hoito%20hyv%C3%A4%C3%A4%20Kotkassa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89asukkaat%20antoivat%20j%C3%A4lleen%20hyv%C3%A4n%20arvosanan/2016321274135/4